楊千霈近日的生活因疫情起了大變化，她沒有工作時，白天帶著小孩一打二，許多生活需求讓她學會利用新的APP與社群、社團，還意外發現「愛林口數位認同卡」結合很多在地店家，蒐集美食優惠等生活資訊，不必因為育兒而犧牲生活品質，更因桃園媳婦身分順勢接下愛承諾金融網數據創新記者會的主持，讓她直呼「真是好運氣」。

前幾天Q妹滿1歲，本來楊千霈想比照大女兒娃寶參加團體的抓周派對，去年娃寶抓周選了紙跟筆，平常Q妹也喜歡辦家家酒遊戲，本來婆家、娘家人還趣味開賭盤Q妹抓什麼，但因疫情，理性的老公取消抓周活動，讓她直呼好可惜，但又不想讓二寶長大覺得相簿回憶太少，於是變通改邀請婆家、娘家人來家裡，舉辦小型派對為孩子慶生拍照留念。

楊千霈夫妻與小女兒。（經紀人提供）

當天適逢楊千霈在台中出席醫美診所開幕活動，但她還是風塵僕僕，結束立刻趕取特製蛋糕，不過Q妹太小，反而是姊姊娃寶注意力跟著佩佩豬蛋糕跑，解釋好久才理解蛋糕是幫妹妹慶生，不是自己的。她坦言生2個真的差很多，特別因為疫情緣故，外出機會大幅減少，假日也大都自己帶，小朋友哭好像會感應，經常發生「二重唱」。

(中時 )