新冠肺炎持續在各地肆虐，美國是全球疫情最為慘重的國家，累計確診人數已飆破570萬例，造成至少17.6萬人染疫喪命，嚴重衝擊當地經濟及民生運作。有名女子近日終於康復出院，卻被告知需支付總價40萬美元（約新台幣1,174萬元）的醫藥費，讓她崩潰直呼：「我的天啊，我要怎麼支付這筆巨款！」

根據《紐約時報》報導，剛戰勝新冠肺炎的珍妮特（Janet Mendez），目前尚有行動不便的後遺症，因此並未立刻回歸職場，然而在休養期間她卻收到了一筆天價帳單，裡頭包含了住院費、治療費及救護車等雜支，就算扣除了政府的醫療保險補助，她還須負擔9.1萬美元（約新台幣267萬元）。

珍妮特看到這金額簡直嚇傻，仔細檢查了帳單明細後發現，住院費為3,550美元，醫藥費就高達42,714.52美元，但當時處於昏迷的她，根本不知道被投放什麼藥物，珍妮特認為保險公司應承擔大部分醫療費用，再加上先前政府曾承諾，若民眾確診染疫，不必擔心費用問題，因此她並不打算全額支付。

對此，醫院發言人表示，帳單應直接交給政府或保險公司，確診病患只要透過援助計劃，就可以免除大部分的費用。目前珍妮特已將帳單呈交給保險公司信諾（Cigna），並相信自己僅須承擔低於1萬美元的醫療費用。

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(中時新聞網)