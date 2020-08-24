明天(8/25)就是七夕情人節，照慣例，明星、網紅通常會給粉絲們製造甜蜜福利，辣模T妹也不例外，她特地照顧單身粉絲，上知名平台開賣專屬「許願福袋」，除了禮物不限尺度可自選外，更承諾「一定要讓你爽翻天」，還貼出拉內褲辣照做宣傳，網友放大照片後後驚呆，疑似看見「黑毛」，尺度破表。

向來作風大膽的T妹，這回替七夕情人節打造許願福袋，一個售價2980元，還為了取信於粉絲，特地發文撂話「除了不要叫我摘星星，99.99%的願望，T妹都答應囉」，讓眾多男粉絲紛紛放膽留言，內容從金錢到肉體都有，一個比一個狂放。

而除了許願福袋的內容吸睛，當然也少不了福利辣照幫忙宣傳，只見T妹成套運動風滾邊內衣褲，俏皮擺出各種撩人姿勢，其中幾張更是大膽直接把內褲褲頭往外拉，由於鏡頭有些由上往下拍的關係，三角地帶出現「神秘陰影」，有網友好奇將照片放大觀看，疑似還看見黑毛炸出，傻眼直呼「太害羞了吧」、「就怕T妹掏出會嚇死人的東西」、「往下拉更多好嗎」。

(中時新聞網)