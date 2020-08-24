勞退基金告急，民眾要趁早打算自己的退休金。中國人壽推出四好保單，即保費最高折讓5％、可指定領取生存金的年齡、可隨年齡調整壽險保額、具有增值回饋金的美元利變壽險，且最高保額600萬美元（即約新台幣1.77億元），讓保戶即可以存退休金，又可作多元資產傳承規劃。

據勞動部勞保局統計，勞保保費已連續三年收入低於給付，去年收支逆差缺口高達200多億元，預估最快2026年勞保基金就會用罄；壽險業者也提醒保戶，若要達到退休金所得替代率7成的世界級水準，光靠社會福利制度恐怕不夠，必須要及早自己準備。

壽險業者下半年主要拼美元利變壽險，在保障之餘，亦有累積退休金的功能，中壽即訴求其具四大好處的美元利變壽險保單，若是自動轉帳、高保額及集彙件投保，最高保費可折讓5％，這在市場中算是高比率，會貢獻在保單價值準備金及內部報酬率（IRR）上。

第二是可選擇生存保險金給付年齡，60或65歲，最高可給付到95歲，96歲仍生存就是給付祝壽金，保單結束，即可具備退休現金流的功能；三是壽險保障會隨年齡調整，即不用每年付這麼高額的壽險成本，四是具有增值回饋分享金機制，即目前宣告利率2.9％，與保單預定利率1.75％間的差額，乘上保單價值，即是可回饋給保戶的部分，保戶可用來增購保額或回饋現金。

另外就是中壽這張美樂添鑫最低投保保額3千美元，最高可達600萬美元，相比其他公司多約300萬美元的最高保額，這張保額可供高資產族規劃多元資產傳承，即活著自己用、離世就留給家人。

2020年7月1日之後，壽險保單必須符合死亡保障門檻，即會影響IRR，但因為美元保單預定利率較高、投資去處亦多，再加上新台幣匯率近期強勢，所以各壽險公司下半年都看好美元保單，也主打美元保單，主力保單宣告利率都在2.8~3.1％之間。

(工商 )