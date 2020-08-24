科技部長吳政忠宣布，今年上半年科學園區營業額、出口額、就業人數等3大指標，不受新冠肺炎疫情影響，再創新高。

科技部表示，三大科學園區受惠於5G、人工智慧及高速運算等半導體產品需求持續暢旺，加上新冠肺炎疫情增加在家工作(WFH)及遠距教學需求，帶動園區2020年上半年營業額達新台幣（下同）1兆3,681.05億元，較2019年同期大幅成長12.2％；整體出口額高達1兆440.31億元，較2019年同期成長10.08％；就業人數也增加到28萬5,027人，較去年同期成長2.8％。營業額、出口額、就業人數同步創下歷史新高紀錄。

科學園區2020年上半年營業額達1兆3,681.05億元，其中竹科5,660.94億元、成長10.26％；中科4,330.57億元、成長17.02％；南科3,689.53億元、成長9.99％。

竹科發揮積體電路產業群聚優勢，IC設計、製造、封裝及其週邊次產業等產值攀升，再加上電腦網通產品的助長下，帶動營收成長；中科受惠於5G、人工智慧及高效能運算晶片需求暢旺，半導體高階製程訂單續增，推升中科整體營收成長；南科亦受惠於5G與高速運算之需求持續帶動，並在網路、人工智慧等應用，以及消費性產品持續助攻，並預期下半年全球最先進之5奈米晶圓廠投入量產後，可望注入新一波成長動能。

園區整體出口額達1兆440.31億元、成長10.08％，主因為5G通訊、高效能運算等新興科技應用持續擴展，致晶圓代工、記憶體、封測、晶片通路、印刷電路板、被動元件等產品需求熱絡，半導體高階製程發展與應用擴增，醫療設備及相關半導體元件市場亦將快速成長，竹科出口額5,637.15億元、成長4.68％；中科2,457.58億元、成長18.99％；南科2,345.58億元、成長15.35％。另進口額成長主因為園區半導體業者投入最先進製程之佈建，故而增加自國外進口晶圓製程相關機具及設備所致，整體進口額為4,024.7億元、成長19.77％。

展望2020年下半年，雖受美中貿易戰及COVID-19疫情影響，全球整體貿易成長力道將減緩，惟5G應用、人工智慧、物聯網、車用電子、高速運算及生物辨識等新興商機陸續擴散，廠商研發高階產品陸續上市，皆有利維繫科學園區出口續航力，預估2020年園區表現仍將較2019年成長。

(工商 )