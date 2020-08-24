受美股期貨與亞洲股市上漲帶動，周一日股小漲，但與日本首相安倍晉三健康狀況有關的臆測升高，使市場信心受到打壓。

周一日經225指數收漲0.28%，為22,985.51點。東證一部指數收漲0.19%，為1607.13點。東證核心30指數中，以任天堂漲4.79%，表現最佳，其次為三井物產收漲1.13%。

日相安倍入院接受上周健檢的後續檢查。安倍上周的健檢歷時7個半小時，引發安倍如果健康出問題，以及因處理新冠肺炎疫情而積勞成疾，是否還有能力繼續擔任領導人的擔憂。不過，部分分析師認為即使安倍辭職引退，對日本市場的影響也將有限，因為不管是誰接任首相，經濟與財政政策都不會改變。

投資人亦觀望美國聯準會主席鮑爾周四在堪薩斯聯準銀行主辦的傑克遜霍爾全球央行年會上發表的演說。這場為期兩天的研究會，訂於8月27日登場。

稍早前道瓊指數期貨上漲164點或0.59%，為28,023點。標普500指數期貨漲0.54%，那斯達克100指數期貨漲0.62%，為周一美股延續上周打破歷史新高記錄的行情帶來吉兆。香港股市勁揚，亦為日股帶來提振。

(時報資訊)