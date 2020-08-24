美國食藥主管機關批准使用癒後新冠肺炎患者的血漿做為該疫病的療法，以及國內新冠狀病毒確診數放緩，受此激勵，周一南韓KOSPI指數收漲1.10%，為2,329.83點。

受惠於美國食品藥品監督管理局（FDA）周日批准血漿療法的消息激勵，製藥股指數大漲2.9%。

南韓周一公布新冠肺炎確診病例增加266人，較周日的新增397例大幅減少。

外資今日買超韓股1986億韓元。終場韓元收跌0.24%，報1,189.1兌一美元。

(時報資訊)