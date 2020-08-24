《韓股》新冠療法好消息＋國內確診減少 韓股收漲逾1％ 16:312020/08/24 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國食藥主管機關批准使用癒後新冠肺炎患者的血漿做為該疫病的療法，以及國內新冠狀病毒確診數放緩，受此激勵，周一南韓KOSPI指數收漲1.10%，為2,329.83點。 受惠於美國食品藥品監督管理局（FDA）周日批准血漿療法的消息激勵，製藥股指數大漲2.9%。 南韓周一公布新冠肺炎確診病例增加266人，較周日的新增397例大幅減少。 外資今日買超韓股1986億韓元。終場韓元收跌0.24%，報1,189.1兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #療法 #激勵 #南韓 #周日 也許您會感興趣 推薦閱讀 阿里巴巴港股漲3％ 投資人美股換港股避險 11:262020/08/24 財經 《韓股》美股鼓舞 韓股漲逾1％ 12:162020/08/24 財經 《國際產業》解決南韓反托拉斯調查 蘋果提千億韓元補救方案 15:402020/08/24 財經 《觀光股》H2旺季動能全開 漢來美食填息逾1成 10:172020/08/24 財經 《晨間解盤》台股要轉強 先看月線(日盛投顧提供) 09:142020/08/24 財經 《鋼鐵股》世紀鋼3天填息 明年風電仍明朗 12:162020/08/24 財經 《港股》恆指走強 騰訊「微」笑 11:082020/08/24 財經 《觀光股》豆府H2擬新展9店 Baan Phadthai拚年底登台 15:402020/08/24 財經 《熱門族群》外資唱旺到明年 晶圓代工股hi歌 12:162020/08/24 財經 國家隊力撐 雙王給力 台股登高12647 14:122020/08/24 財經 財經熱門新聞 ECFA優惠失 機械輸陸驟降 - 產業財經 - 旺報 陸晶片業EUV商機沒了 台積電狂砸千億採購撐起7奈米功臣 - 財經 別急著換機 傳iPhone 12推出後 2款手機大降價 - 財經 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 民航局稱已二度表達不宜設置 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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