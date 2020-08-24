造型燈籠DIY，提自己手作燈籠，專業活動員陪您團園賞月。（麗寶福容大飯店提供／陳淑娥台中傳真）

造型燈籠DIY，發揮創意，體驗房客專屬休閒活動。（麗寶福容大飯店提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶假期中秋限定搗麻糬活動受大小朋友喜愛，還能變裝可愛玉兔。（麗寶福容大飯店提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶樂園馬拉灣今年閉園最後倒數，民眾可把握中秋、國慶連假，到麗寶樂園渡假區放鬆賞月！麗寶福容大飯店表示，飯店自10月1日至3日，推出「麗寶假期-中秋童樂趣」、10月9日至10日「麗寶假期-國慶雙享趣」，3天2夜特價1萬4499元起，還有「搗麻糬」、「手作燈籠」中秋限定休閒活動，有吃有住又有玩，陪您迎接初秋好時光。

麗寶福容大飯店表示，麗寶樂園渡假區經營再下一成，今年初有OUTLET MALL二期，全台最美星巴克鐘樓，科莫湖水舞秀；兒童交通安全教育館；以及看好下半年的國旅市場，麗寶賽車主題旅店也剛加入營運。

麗寶福容大飯店這次主推3天2夜麗寶假期1萬4499元起，享自助早晚餐、水陸雙樂園門票、同樂券（含三溫暖、迎賓飲料、休閒活動），入住麗寶假期-中秋童樂趣，還有房客專屬「搗麻糬」、「手作燈籠」中秋限定休閒活動，讓房客可以感受到濃濃的中秋氣氛，現場將準備可愛玉兔造型服飾，讓顧客可以穿著玉兔裝體驗，打卡拍照留下最棒的回憶！

晚上還可提著專屬燈籠，由渡假區POPA家族，陪大小朋友一起在皇家花園賞月、五百年橄欖樹、全台最大天空之夢摩天輪下，感受渡假區夜之美。國慶期間的遊客，可體驗「花園魔法陣」、「魔法萬花筒」、「魔法夜燈」等多項親子互動遊戲、DIY的趣味。

因應中秋佳節到來，飯店也推出「福盈月容」廣式月餅禮盒，即日起至10月1日限量販售，每盒8入，售價1080元，企業客戶買滿50盒，可享8.5折優惠，滿100盒則可享8折優惠。

麗寶福容大飯店指出，廣式月餅人氣歷久不衰，堅持嚴謹的傳統手法，選用嚴選天然在地食材融合經典餡料，研發出蓮蓉蛋黃、夏威夷果、寶島芒果、X.O.干貝四種經典風味，每一種都讓人難以忘懷，佐茶享用令唇齒留香、意猶未盡，不論是佳節餽贈員工以傳達感謝，或致贈予親朋好友傳遞祝福，都能送禮送到心坎裡，是中秋送禮最佳首選，預訂專線04-2556-0768。

(中時 )