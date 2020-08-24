台中捷運綠線今年底將通車營運，中捷利用臉書粉絲專頁加強與民眾互動，內容貼文卻數次發現在介紹小吃，市議員陳世凱抨擊根本是「本末倒置」，他說，粉絲頁應該介紹更多與捷運相關的內容，不該流於像網紅一般介紹美食。捷運公司回應，是藉此與民眾互動，才選定捷運沿線小吃推薦。

打開台中捷運粉絲專頁，其中一篇貼文寫著「媽媽味，異鄉奮鬥遊子最對味」，內容則介紹位於文心崇德站附近、青島路上的便當店，不但闡述店家裝潢風格、便當配菜等，下方更提供店家地址、電話等資訊，下方卻有民眾留言詢問「中捷列車是否有開門方向的廣播」，看來頗怪異。

陳世凱表示，這篇美食介紹文已經不是該粉絲頁PO出的第一篇美食文，之前也陸續出現過介紹小吃的貼文；台中捷運粉絲頁能提供多元面向的資訊當然是好事，但貼文應從最基礎的做起，如：公車路線轉乘等資訊，幫助民眾更了解如何搭捷運、如何轉乘，而非像時下網紅般介紹美食，有點不太專業的感覺，也令人感覺本末倒置。

台中捷運公司回應指出，這些美食PO文都是介紹捷運綠線沿線的小吃，通常是粉絲頁小編或員工實地體驗，再經過篩選後才PO出，希望藉由小吃這種親民的東西、達到與民眾互動的目的，並希望藉此帶領民眾「搭捷運、吃小吃」，最終能達到行銷捷運目的。

(中時 )