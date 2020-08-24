左為農委會副主委黃金城，右為林試所所長張彬。（李柏澔攝）

植物、昆蟲也有「戶口名簿」？林業試驗所植物標本館與昆蟲標本館今(24)日發表最新成果，植物標本館蒐集台灣現有5000多種原生植物，標本蒐藏高達98％，在全球3324家標本館中，勇奪第91名。昆蟲標本館擁有全台最豐富齊全的夜蛾、蜻蜓、蜂類蒐藏，未來在與臺灣大學、中研院等標本館合作下，目標提供200萬份標本量供民眾學習與研究之用。

農委會林試所所長張彬表示，建館已116年的林試所植物標本館館藏約53萬份，館藏超過百年歷史的標本更超過5萬份；昆蟲標本館館藏計75萬份，兩館共計已有128萬份標本，未來透過資源整合串聯，結合中研院生物多樣性研究中心標本館、臺灣大學植物與昆蟲標本館等，目標提供200萬份標本量的目標，提供國內、外學者與社會大眾更豐富便捷的資訊與研究交流。

張彬指出，標本館紀錄消失或保留的物種，說明土地利用改變的結果，目前昆蟲標本館中的「大樺斑蝶」、「大紫斑蝶」在台灣已滅絕消失，此外被列入文化資產保存法中的「臺灣穗花杉」、「南胡柳葉菜」、「臺灣水青岡」、「清水圓柏」等珍貴稀有物種、過去台北城代表性樹種「風箱樹」，以及已滅絕的「紅茄苳」，目前都列入標本的典藏記錄中。

農委會副主委黃金城表示，台灣地狹人稠，但孕育了豐富的多樣性物種，小小台灣就有400多種蝴蝶，由於環境變遷，有些物種消逝了，有些是外來的，甚至有新品種出現等，標本不只限於教學和研究價值，也是生物歷年分佈的重要指標。

標本可放百年，但是否能到數百年我們不得而知，目前植物標本館已有40萬份標本完成數位化，昆蟲標本館有10萬份已數位化，合計有50萬份數位化標本資料，可以隨時提供民眾便利查閱。

(中時 )