2020年台北台中米其林指南24日在台中歌劇院公布，交通部長林佳龍致詞時表示，國際疫情嚴峻，台灣人能過正常的生活，是很幸福的是，此時此刻公布米其林意義非凡；並且以一個台中在地人，他也強調，南北吃飽，台中吃巧，台中市是個充滿創意活力跟多元國際城市，選擇台中加入2020米其林指南，做為一個在地人，特別感到高興，他並且期待在台中之後，米其林指南可以繼續向南。

林佳龍一上台就說，台灣最值得觀光旅遊的原因，第一名就是美食，台灣有非常豐富的飲食文化，可是怎麼樣跟更國際化，能夠讓國際觀光客因為美食來到台灣，也因為他享用到台灣的美食而愛上台灣，幫忙行銷台灣他覺得今天公布2020台北台中米其林指南在個時刻特別有具有意義‧

林佳龍說，直到現在國際疫情還是相當嚴峻，台灣人能夠過正常生活，甚至能夠外出旅遊、真的是幸福的一件事情台灣已經在國際上被認定是防疫的大國，現在也準備要擦亮台灣的品牌從防疫大國能夠成為觀光大國，此時此刻2020米其林指南特別具有意義。

另外，他也說這次還有很重要的意義，是2020同時公布了台北跟台中兩個城市，台灣不是只有台北，離開台北，也可以看到非常豐富、多元有吸引力的地方，他強調，米其林指南對一個城市要連續公布到三年才可以鞏固這個城市在米其林指南裡面的地位，台北當之無愧是第三年，今天台中能夠納入，也是他相信米其林指南在台灣各地發展很好的開始

他說，台灣有一句話跟飲食文化有關，南北呷飽，台中吃巧，台中市創意料理還有餐廳大概所有的人來到這裡，都可以感受到充滿創意活力跟多元的一個國際城市的風貌，選擇台中加入2020米其林指南，做為一個在地人，特別感到高興，當然大家也都會很好奇，甚至有一點期待是不是可以繼續向南可以到我們的南部，尤其高雄、台南整個南部的區域，他很強烈的建議米其林指南也能夠加以考慮，這個對台灣做一個世界的觀光國，就是一個最好的肯定跟行銷。

(中時 )