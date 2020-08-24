文化部日前推出數位藝FUN券（藝FUN券1.0），因抽籤方式，讓身分證、居留證尾數為「1、2、6」的登記民眾慘淪「國家級邊緣人」。隨紙本藝FUN券（藝FUN券2.0）將於9月8日公開抽出限量得主，文化部此回會採取什麼樣的抽籤方式，格外引人關注。

文化部長李永得坦言，對造成「126慘案」非常抱歉，從公布數位藝FUN券得主以來，碰到「126人」向他抗議，他都欣然接受，「要怎麼抽籤我們還在討論中，會努力找出一個最妥適的方法進行，希望不要造成這麼大的慘案。」他透露，行政院長蘇貞昌也向他說自己沒抽到數位藝FUN券。

李永得表示，數位藝FUN券登記、使用方式，讓不少民眾反映未落實文化平權，此回文化部專為手機弱勢族群推出紙本藝FUN券，只要是18歲以下、65歲以上及身心障礙的民眾，且第一波藝FUN券沒抽中，就能憑健保卡在8月31日早上9點到四大超商登記領取紙本藝FUN券，若登記領取民眾超過60萬人，將於9月8日公開抽出得主。

上回數位藝FUN券抽籤方式是採類大富翁的遊戲進行，由李永得及行政院政務委員唐鳳兩人在律師見證下，直播抽出得主。李永得表示，紙本藝FUN券會不會直播抽籤還在討論中，但一定會以律師見證的公開形式進行，「上回直播是為了打開藝FUN券政策知名度，第一波實施以來迴響很好，紙本藝FUN券也一定會非常便於民眾使用。」

限量200萬份的數位藝FUN券，是行政院以特別預算支持文化部推動。數位藝FUN券因抽籤方式，多抽出10萬7,883名民眾，等於文化部額外支出超過6400萬。李永得表示，額外支出的經費，文化部已經重新盤整預算支應。

至於以3.6億推行的紙本藝FUN券預算從何來，李永得表示，推行數位藝FUN券時，文化部便有考量到後續會為手機弱勢族群另行新方案，因此早有匡列預算，但目前預算吃緊，限量60萬份的紙本藝FUN券若多抽出得主，數量上文化部也是會盡力予以支應。

(中時 )