「台北台中米其林指南2020」今日公布摘星名單，其中，摘下二星的7家餐廳名單中，由台灣星野餐飲集團轉投資、型男主廚Jimmy林恬耀領軍的「JL STUDIO」餐廳，是中台灣唯一榮獲二星殊榮的法式高檔餐廳。Jimmy以當代精緻法菜廚藝淋漓詮釋自己家鄉新加坡的美味，在今年「亞洲50最佳餐廳」排名26，如今再摘星堪稱雙喜臨門。

今年的亞洲五十大餐廳，台灣被挑中四家，而台中唯一一家，就是「JL Studio」，領軍的還不到四十歲的主廚林恬耀。JL Studio去年獲「亞洲五十最佳餐廳」的評選單位點評為「創意演繹經典家鄉美食，結合新加坡獨有風味及精煉烹調技術」，頒予「Miele最值得關注獎」。

2016年底開業的〈JL Studio〉在國內Fine Dining餐飲業界一個「罕有且特殊的存在」。為了提升南洋料理的地位，改變世人認為「南洋料理不登大雅」的刻板印象，新加坡出生、祖籍潮洲、1982年次的Jimmy，以他先後在〈French Lundry〉、〈Per Se〉、〈NOMA〉，以及台中〈樂沐〉餐廳歷練學到的精緻法菜廚藝，並運用巧思創意詮釋演繹〈肉骨茶〉、〈咖哩螃蟹〉或〈海南雞飯〉等家鄉味，不僅讓〈JL Studio〉成了台灣餐飲市場的第一與唯一，獨特的風格與風味也讓Jimmy在2019年「亞洲50最佳餐廳」評選中被評為「 最受注目主廚」，2020年〈JL Studio〉更躋身「亞洲50最佳餐廳」排行榜、並名列26。

由星野餐飲集團轉投資的JL Studio，位於單元二公益路新商圈，同集團的Pinococo義式料理開在一樓，二樓是JL。採極簡風格的裝潢，偌大空間中，沒放幾張餐桌，菜單倒是五彩繽紛。在林恬耀手中，道道餐點幻化為被施予魔法的美食精靈，也猶如散發誘人香氣的動態畫作，觸發用餐者獨特的「饗」受經驗。

(工商 )