台灣大哥大「超5G應用」再拋市場震撼彈，24日正式宣布與全球GPU顯示晶片巨擘NVIDIA共同打造「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台，在台灣及港澳玩家的引頸期盼下正式發表，並開啟搶先體驗階段，台灣大哥大5G用戶將獨家免費試玩。

台灣大哥大與NVIDIA強強聯手，將最高規格的GPU及遊戲串流技術引進台灣大雲端機房，猶如在任何筆電、Mac或Android手機加上高規虛擬顯卡一般，讓玩家Open Possible能所不能，即使沒有高端電競電腦設備，也能透過5G連線隨時隨地開打，暢玩3A級PC遊戲大作。

台灣大哥大同步公開為5G遊戲玩家量身打造的「GFN Premium白金方案5G用戶優惠」，申裝台灣大5G的599~1,199元以及1,399（含）元以上兩大資費級距者獨家優惠體驗方案。以月租1,399元的5G用戶為例，玩家最多可享6個月「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台的獨家免費體驗，以及3個月市場最低月租費149元（原價299元）的優惠，同時更享有「最優先的連線服務」、「無上限的登入次數」及「長達6小時的上線時間」等三大尊榮遊戲體驗。

免費體驗期間，台灣大哥大挑選出在全台最受歡迎、超過百款以上的強檔PC遊戲，如《天命2》、《戰艦世界》，以及具有RTX光線追蹤技術的遊戲，包含《古墓奇兵：暗影 決定版》和《機甲爭霸戰5：傭兵》等3A大作讓玩家不管使用什麼裝置，都能感受身歷其境般的逼真影像渲染效果，隨時暢玩、說打就打。

在發表會現場，NVIDIA亞太區技術行銷總監嚴永信以及特別到現場的電競實況主小葵，與前台灣CS:GO射擊遊戲選手-瘋臉CrazyFace，分別透過連線台灣大哥大5G行動網路的手機、MacBook以及文書筆電（無獨立顯卡）等搭載不同系統的三種裝置，即時登入「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台上線組隊，大玩近來超受歡迎的《超能競地 Hyper Scape》大逃殺遊戲。而透過實際的開打，也直接展示了「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台不受裝置限制、隨時與不同玩家共玩遊戲大作的最大特色。

台灣大哥大總經理林之晨表示，在5G正式商轉後，相關應用開始發展落地，而雲端遊戲正是最能讓用戶快速直接感受5G高速大頻寬、低延遲的應用之一，透過5G網路切片技術，遊戲產業的巨大改革也將隨之啟動。

林之晨強調，這次能與全球GPU產業的王者NVIDIA，共同打造「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台，台灣大再次以最強助攻「阿福」的身分出動，延續Open Possible的概念，透過台灣大的5G行動網路、雲端技術以及平台服務，結合myfone門市實體通路的優勢及天賦，讓玩家在「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台感受遊戲中的能所不能。

林之晨進一步說，延續「在家用Wi-Fi 、出門用5G」的概念，透過台灣大「好速成雙 5G+Wi-Fi 6」旗艦版，台灣「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台的玩家無論出外在家，都能享有最佳暢玩的網路環境。

林之晨強調，台灣大自去年啟動遊戲代理事業，率先布局紮根遊戲產業，持續與國際領先遊戲開發巨頭Riot Games合作，前後推出卡牌遊戲《符文大地傳說》、第一人稱射擊遊戲《特戰英豪》。未來也將深耕遊戲代理商的角色、擴大雲端遊戲策略聯盟，帶給台灣大及更多玩家截然不同的服務。

NVIDIA全球副總裁暨台灣區總經理邱麗孟表示，NVIDIA在2019年推出GeForce NOW聯盟計畫，讓全球的電信商可以運用NVIDIA RTX伺服器及我們的雲端遊戲軟體，將優異的雲端遊戲體驗提供給廣大的玩家。台灣大哥大無論在5G的佈局以及對電競遊戲的投資上皆深具遠見，樂見台灣大哥大成為GeForce NOW聯盟在台港澳區的合作夥伴，與我們一起推動雲端遊戲的發展。

邱麗孟強調，最佳的雲端遊戲體驗需要高效能顯示卡搭配高速、固網和5G行動寬頻網路以達到低延遲且穩定的服務品質。因此NVIDIA透過與全球各大電信業者合作，將高效能的雲端遊戲透過在地化的GeForce NOW串流遊戲平台結合5G服務提供給廣泛的玩家，而台灣大哥大正是在台灣地區的不二首選。

「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台讓玩家擁有在雲端上遊戲的能力，即便使用不具高效能的裝置，玩家也能如同將GeForce顯示卡虛擬地加入任何筆電、Mac或Android手機上，讓這些裝置搖身一變成為強悍的電競主機，隨時隨地皆可暢玩自己喜愛的PC遊戲。更重要的是，「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」雲端遊戲平台可以即時連接上玩家在數位遊戲商店（如STEAM、EPIC、ORIGIN、Wargaming等）中已擁有的PC遊戲或是多款熱門的免費暢玩遊戲，隨時可以呼朋引伴參與PC社群並與成千上萬的玩家連線。

「GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile」也將深化與不同遊戲的個別合作推出讓玩家最有感的行銷活動，自9月1日起至9月27日，加入GeForce NOW 聯盟Taiwan Mobile雲端遊戲服務，有機會取得獨家《超能競地》專屬虛寶包。

(工商 )