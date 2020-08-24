台中市長盧秀燕表示，能獲米其林摘星肯定，代表台中美食征服國際胃蕾，恭喜得獎店家，為台中爭光。（盧金足攝）

《2020台北台中米其林指南》24日出爐，台中四家餐廳登金榜 ，「JL Studio」喜摘二星，「鹽之華」、「Forchetta」、「俺達的肉屋」拿下一星，市長盧秀燕接獲喜訊後表示，4家餐廳除了在台中受到肯定，能獲米其林摘星肯定，代表台中美食征服國際胃蕾，恭喜得獎店家，為台中爭光。

盧秀燕說，她擔任立委時，就極力爭取中央將米其林指南評比納入台中，並獲中央正面回應，今年評鑑城市除台北外，也首度納入台中市，發布會更移師台中國家歌劇院舉辦。

包括台中「JL Studio」、「鹽之華」、「Forchetta」、「俺達的肉屋」都列入米其林金榜，今年首度增頒年輕主廚大獎，表揚36歲以下奪星餐廳年輕主廚，由「俺達的肉屋」主廚鍾佳憲奪得，同時拿到米其林一星，雙喜臨門。

盧秀燕表示，她代表台中市政府、還有台中市廣大的市民，恭喜台中勇奪米其林星級的4家餐廳，米其林星級餐聽公布，並首次納入台中，代表台中美食已能夠登上國際版面，且受到國際美食的肯定。

「台中是一個國際化城市，更有國際化美食！」盧秀燕強調，台中好吃、好喝、好玩、好買、好住，現正舉行台中購物節，歡迎大家到台中享受米其林星級、必比登小吃，大家來台中玩、台中住，參加台中購物節，還可以得到大獎，歡迎大家來台中。

市府表示，台中JL Studio摘下米其林二星，最大特色以主廚林恬耀故鄉的獅城滋味為主，結合法式料理特色，打造精緻美味新加坡料理。「鹽之華」法國餐廳摘下一星，餐廳由主廚黎俞君主持，店家名稱指法國珍貴的食材「鹽之花」以食材講究、做工的堅持，感受法式料理廚房有感溫度，主廚黎俞君也成為台灣首位摘星女主廚。

台中餐廳Forchetta摘得一星，Forchetta是義大利文中「叉子」的意思，提供混合義法西的地中海無菜單料理；此外，「俺達的肉屋」摘下一星，這是台北「大腕燒肉」在2018、2019年連續兩年摘星後，台灣第二間以「燒肉」定位拿下一星的店家，也是台中首間成功摘星的燒肉餐廳。

(中時 )