台中港務分公司及台灣電力股份有限公司共同開發「台中港外港區擴建計畫（第一期）」計畫，24日在台中區漁會漁民活動中心，向漁民說明並蒐集意見；會中漁民強烈要求開發單位應針對多次開發造成漁場滅失，限縮漁船作業面積等，依法循例給漁民一個合理補償，避免漁民為爭取權益走上抗爭之途。
台中港務分公司及台電擴建計畫說明會，24日在台中區漁會漁民活動中心舉行，與會包括台中港務分公司港務處、中興工程顧問公司、台中區漁會總幹事趙朝森、市議會副議長顏莉敏等，及漁民代表近百人參加。
台中港務分公司及台電公司為提升天然氣發電占比，共同開發「台中港外港區擴建計畫（第一期）」計畫等設施，以維護LNG船舶進出安全性並遮蔽保護港內設施免受外海波浪、海流及漂砂等，自然外力影響，且為「台灣國際商港未來發展及建設計畫」，台中港未來發展藍圖之一環符合我國港埠政策發展願景。
台中區漁會指出，台中港務公司及台灣電力公司，於商港範圍有許多填海造陸、海堤工程及近期台中港外港擴建計畫，嚴重限縮漁民作業海域造成消極損失，及影響漁船的航行安全，應比照全國各港口，參照106年高雄港洲際貨櫃中心工程等開發案，針對鄰近漁業經濟影響救濟案，及本轄區歷次補償案辦理，對本轄區漁民完成相關行政救濟(補償)程序後實施。
台中區漁會總幹事趙朝森強調，因台中港務公司歷經多次，擴大限縮漁場面積，強據漁民捕撈作業海域，請開發單位應針對多次開發滅失漁場及本次擴港計畫，限縮漁船作業面積併案釐清，依法循例給漁民一個合理補償，避免漁民為爭取權益，走上抗爭之途。
(中時 )
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