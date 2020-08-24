世界最大的海上鑽井平台承包商瓦拉里斯公司（Valaris Plc）於當地時間19日，在美國申請破產保護，以重組其債務。此外，遭受新冠肺炎疫情和低油價重創的還有美國「頁岩油先鋒」切薩皮克能源，稍早前也宣佈申請破產保護。

據報導，瓦拉里斯公司在破產申請書中列出了78.5億美元的債務，此次申請破產後，一半以上的債權人同意將超過65億美元債務轉換為股權，公司也將獲得債權人5億美元的新融資。

瓦拉里斯公司執行長湯姆·伯克表示，新冠疫情加劇了能源行業的大幅萎縮，企業必須採取措施，創建一家能夠適應行業長期低迷的更強大的公司。他還表示，公司將在申請破產期間繼續為客戶提供服務。

總部位於英國倫敦的瓦拉里斯公司於2019年由美國石油和天然氣鑽井公司恩斯克（Ensco Plc）和海上鑽井承包商羅文公司（Rowan Companies Plc）合併而成，擁有一支由超深水鑽井船、多功能半潛式鑽井船和現代淺水自升式鑽井平台組成的高質量鑽井船隊，在幾乎所有主要海上盆地都擁有豐富的操作經驗。受今年新冠疫情和油價暴跌的影響，各大油企一直苦苦掙扎，但還是躲不過破產的命運。

今年4月初，美國頁岩鑽探公司惠廷石油公司（Whiting Petroleum Corp）申請破產保護，成為首家倒下的頁岩油公司，隨後4月底，美國戴蒙德海上鑽探公司（Diamond Offshore Drilling Inc.）也宣佈申請破產保護。分析師指出，由於這一領域多數公司的負債率高，更多企業或將面臨破產。

不過，遭受新冠肺炎疫情和低油價重創的還有美國「頁岩油先鋒」切薩皮克能源（Chesapeake Energy），稍早也前宣佈申請破產保護。

6月28日，美國頁岩油氣企業切薩皮克能源公司發佈公告稱，其已向得克薩斯州南區破產法院申請破產保護進行資產重組。而此前，成立於1980年的懷汀石油、Ultra Petroleum、Extraction Oil&Gas也先後遞交了破產保護申請。

成立於1989年的切薩皮克能源公司是美國頁岩氣勘探開發的先驅，鼎盛時期擁有175個鑽機，天然氣開採量為全美第二。而該公司在今年一季度淨虧損83億美元，截至3月底，僅有現金8200萬美元；截至2019年底，負債95億美元，其中有1.92億美元債券將於今年8月到期。

切薩皮克能源公司在聲明中表示，法院批准破產保護的申請後，公司將繼續照常運營，公司股票和債券也將在市場上繼續交易。法院批准破產保護後，它將通過一項循環信貸獲得9.25億美元融資，作為債務重組運作期間的必要資金。預計債務重組後，它可應對超過70億美元的債務困境。

切薩皮克能源公司不是第一家也不會是最後一家申請破產保護的美國頁岩油氣企業。

6月22日，四大國際會計師事務所之一的德勤發佈名為《大緊縮：COVID-19對美國頁岩工業的影響》的報告，其中提到，受到大宗商品價格走低、需求減少、資金緊張、債務負擔以及新冠肺炎疫情等因素影響，美國頁岩企業的生存空間受到壓縮。與以往經濟衰退不同，這些影響現在是同時發生的，加大了頁岩企業破產的風險，給整個行業帶來巨大壓力。德勤預計，美國頁岩業將在今年內被迫減少3000億美元資產。

「債務違約」「更多的破產申請」已成為一種業內共識。惠譽國際評級(Fitch Ratings)的高級主管約翰 肯普夫告訴媒體，其公司有一份名單，記錄著未來12個月（頁岩）行業違約率很高的企業。「這份名單上共有32家公司發行了債券，債務規模在4000萬美元至70億美元不等。我們不是預計它們會全部違約，但確實認為違約的概率會很高。」

能源領域咨詢機構Rystad Energy的頁岩研究主管阿萊姆·阿布拉莫夫（Artem Abramov）認為，較之更專注生產頁岩油的公司，那些主力開採頁岩氣的公司或承壓更大。「天然氣公司的形勢仍然更具挑戰性。目前有幾家大型天然氣生產商面臨財務困境，如果市場持續低迷，我們可能還會看到幾家如切薩皮克能源公司和懷汀石油這樣級別的破產重組申請。

「日前，WTI油價已經回升，一些開採商因而獲救。2020年下半年，我們仍將看到一些公司基於《美國破產法》第11章申請破產重組，但預計速度不會比石油行業往常出現的申請頻率高太多。」阿布拉莫夫補充道，「從過往來看，大約50%的公司在債務重組後重返市場。在目前的價格環境下，這些公司可能需要一段時間才能脫離破產保護，但如果WTI油價回到每桶50~55美元區間，我們將在2021年上半年看到更多公司恢復生機，重返市場。」

頁岩油氣企業的高負債並非新鮮事，儘管產量在擴張，但是頁岩油氣企業卻負債累累。據德勤分析，2010年以來，美國頁岩業總計有3000億美元淨支出，減損超過4500億美元的投資資本，並出現190多起破產事件。

(中時新聞網)