央行今公布7月M1B及M2年增率，M1B年增率為10.3%，是2010年10月來的高點，M2年增率為5.89%，是2015年12月以來新高。而7月外匯款餘額達6.4546兆元創歷史新高，7月外國人新台幣存款餘額2354億元，是2018年9月以來新高。

央行經研處副處長吳懿娟表示，7月M2年增率增加，主要是外匯存款增加，包括企業和個人的外匯存款都有增加。

(時報資訊)