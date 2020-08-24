《金融》7月M1B年增率10.3％近10年新高 M2年增率5.89％創5年高點 16:482020/08/24 時報資訊 任珮云 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 央行今公布7月M1B及M2年增率，M1B年增率為10.3%，是2010年10月來的高點，M2年增率為5.89%，是2015年12月以來新高。而7月外匯款餘額達6.4546兆元創歷史新高，7月外國人新台幣存款餘額2354億元，是2018年9月以來新高。 央行經研處副處長吳懿娟表示，7月M2年增率增加，主要是外匯存款增加，包括企業和個人的外匯存款都有增加。 (時報資訊) #年增率 #來新高 #外匯存款 #匯款 #餘額達 也許您會感興趣 推薦閱讀 台商回流貸款 7月大增140億 04:102020/08/24 財經要聞 6月智慧型手機面板出貨1.53億片 今年以來年增率首度轉正 12:282020/08/24 財經 《金融》7月底放款與投資餘額創新高 半導體、資通訊資金需求強 17:222020/08/24 財經 Jaguar Land Rover的鋁生產過程可降低多達26％的碳排放 2013年至今已回收利用達36萬噸 10:002020/08/24 汽車情報-汽車新聞 《產業》拉貨動能旺 研調估Q3全球晶圓代工產值年增14％ 14:322020/08/24 財經 市場派炒大同股票削11億 台商鄭文逸遭判刑13年半 10:482020/08/24 社會 MLB》達比修有7局10K第5勝 並列勝投王 10:142020/08/24 體育 海平面上升加風暴潮 2050年台灣被淹溢面積逾2千平方公里 12:362020/08/24 生活 《半導體》華為2021年智慧機恐難產 聯發科跌破600關 10:172020/08/24 財經 旭富獲利成長力道強 前7月再創歷史新高 13:092020/08/24 財經 財經熱門新聞 ECFA優惠失 機械輸陸驟降 - 產業財經 - 旺報 陸晶片業EUV商機沒了 台積電狂砸千億採購撐起7奈米功臣 - 財經 美國頁岩油業巨頭「栽了」 瓦拉里斯申請破產 - 財經 華為最後逃生門被封了 老謝曝一掛台廠遭殃 - 財經 民航局稱已二度表達不宜設置 - 財經焦點 - 中國時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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