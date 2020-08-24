暑假進入尾聲，不少人要最後衝一波。據台灣人壽24日發布的調查，有44％的受訪者要去東部玩，居全台最熱門出遊方向，且58％都是家庭親子出遊，32％旅遊最大目的是探訪景點，因此台壽建議出遊前最好能透過網路投保旅行平安險，轉嫁可能的風險。

據台壽調查其客戶出遊與投保意願，會利用網路投保的客戶，有36％是自己上網搜尋，亦占最大宗，其次才是各保險公司既有保戶，約占32％，另外看網路廣告投保的占16％，業務員介紹則占8％，各有4％是親友推薦或是台壽自家員工。

台壽調查其客戶出遊意願，東部占44％，為全台最熱門出遊地區，其次是北部占28％，第三名是南部占24％，中部則只有4％。估計可能與台壽之前保戶很多集中在台中地區有關係。

而出遊形式，以家庭親子最多，占58％，其次是情侶或夫妻旅遊，占15％，另外自己單獨旅行亦近15％，團體或員工旅遊則占12％。除了團體或員工旅遊可能有主辦單位投保相關保單，自己或家庭出遊就必須自己規劃，而國內旅行投保旅平險的比率一般都不太高，台壽表示國內投保旅平險約不到3成，相較國外旅行投保率低很多。

至於出遊的目的，前三名分別是，景點探訪占32％、美食之旅占24％，以及放空放鬆占12％，另外如爬山健行亦近12％、享受飯店設施占3％、登山有4％、遊樂園則有3％、路跑3％、自行車3％、水上活動有3％、地方節慶則是1％，也可以看出旅行時戶外活動約占6成以上。

台壽表示，利用網路投保旅平險，需時不到3分鐘，但可以擁有意外醫療、骨折等保障，另也有保單對燒燙傷有額外給付，若是因大眾運輸系統意外不幸身故，亦有額外的身故理賠金，保戶可依自身需求上網比較、投保適合的旅平險。

而據台壽調查，民眾網路投保，首先看品牌信賴度，占32％，其次是網站流暢度占27％、商品內容占19％、是否有抽獎活動則占16％、最後才是比保費便宜度，占6％。

(工商 )