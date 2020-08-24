台灣大哥大24日宣布，與全球GPU顯示晶片巨擘NVIDIA共同打造GeForce NOW聯盟 Taiwan Mobile雲端遊戲平台，台灣大哥大總經理林之晨表示，4G時代開啟影音串流， 至今已有上千萬用戶固定使用串流追劇，5G開啟遊戲串流服務，十年後應該也會有上千萬的玩家。

台灣大與GeForce NOW聯盟合作後，希望十年後從下載玩遊戲到串流玩遊戲的過程中爭取過半市場，若十年後有千萬串流遊戲玩家，台灣大希望爭取五百萬人以上到千萬的玩家。

林之晨強調，4G時代從電信領域長出來的應用，它們的價值已遠遠超過純電信服務，這些應用已是主角、反而純電信服務是配角，5G時代，台灣大哥大不會再用加值的角度來看待這些服務，而是會看可以發展那些科技服務，讓電信基礎層如何支援這些服務並且讓它發光發熱。

momo富邦媒是台灣大哥大過去十年培養出來的第二成長曲線，接下來的十年，台灣大哥大會再養出第三、第四、第五、第六等成長曲線，林之晨強調，這些成長曲線剛開始的規模可能不像momo那麼大，但是未來它們被養大後就能具備一定的規模，只是時間差的問題而已。林之晨強調，雲端遊戲很有可能成為台灣大未來的成長引擎。

(工商 )