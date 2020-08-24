台商鄭文逸炒作大同股價案，24日台北地方法院一審重判鄭文逸有期徒刑13年6個月，法院判決書提到，鄭文逸掌控法人群組帳戶有欣同及新大同。欣同及新大同剛聯手獲得經濟部有條件核准召開股東臨時會，是否因此生變，格外備受各方矚目。大同發聲明，呼籲政府正視陸資違法炒作大同股價的事實。

據指出，欣同負責人律師林宏信2017年12月底，質疑大同董事會決議辦理現金增資，融資暴增，委託律師向台北地檢署遞狀告發禿鷹集團狙擊大同，放空炒股。檢調單位卻意外查到台商鄭文逸與大陸龍峰企業負責人任國龍，以搶大同經營權為由，共同炒作大同股價，非法獲利超過11億元，以違反證交所起訴。台北地方法院今日一審宣判，重判鄭文逸有期徒刑13年6個月，還可上訴。

大同表示，感謝台北地方法院作出明確的裁判，對陸資來台違法投資炒股者當頭棒喝。惟更值得進一步探究者，本判決證實被告鄭文逸所借用的56個人頭帳戶，其中包括欣同公司及新大同公司，其負責人在起訴書中均作證坦承，欣同公司及新大同公司都是鄭文逸所投資及實質控制的公司，資金也有來自陸資任國龍，更證明大同於6月30日股東會對違法投資股東所為處置之合法性、必要性與正當性。

大同表示，起訴書及判決書所載犯罪事實只是非法陸資問題冰山一角，相較於康友-KY被陸資實控後淘空公司，經濟部、NCC對中資愛奇藝、淘寶台灣擬禁止在台經營電商業務之處分，大同有陸資覬覦違法投資之事證更為明確。大同再次籲請經濟部、投審會、金管會等主管機關，正視陸資違法投資大同之事實，儘速依權責對違法投資大同者為必要之行政處分，依法行政。

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