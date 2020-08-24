台中市去年底發生駭人聽聞的雙親虐童致死案，邱姓男子及妻王姓女子，因不滿親生3歲兒，從寄養家庭返家後不聽管教，竟凌虐致全身傷痕累累、顱骨受重創凹陷，經送醫不治。台中地院各依凌虐兒童致死及故意對兒童遺棄致死等罪，判邱男徒刑15年、王女徒刑8年4月，全案仍可上訴。

25歲邱男及42歲王妻雖在2015年間辦理離婚後仍同居，王女在2016年底生下老三王姓男童，但因經濟原因而由社會局安置在寄養家庭，邱男夫妻在2019年9月間將他接返中市中區的租住大樓同住。

邱男夫妻在2019年11月17日晚間將3歲男童緊急送醫，經急救後宣告不治。醫護人員發現男童全身多處瘀青、新舊傷並呈，且頭顱疑受重創而凹陷，疑遭施虐而通報，檢警展開偵辦，檢察官及法醫解剖調查，發現男童頭部多處出血傷、身體多處有擦挫傷、燒燙傷，且雙手疑有遭捆綁傷痕。

檢警調查， 男童返家後，屢次要求返寄養家庭、不服管教，邱男因而惱怒，在去年10月6日起，涉嫌先後以氣球繫繩綑綁雙手、持衣架毆打等暴行施虐。案發當天，男童疑遭邱男在廁所內凌虐，因滑倒而撞擊洗手台，事後，再進食火龍果，造成喉嚨哽塞而失去意識，經送醫急救不治。邱男夫妻均否認施暴，台中地檢署起訴兩人，並求處重量刑。

台中地院法官認為邱男夫妻是男童的親生父母，應盡其所能維護他的安全及身心健康，縱使男童因受安置尚未適應原生家庭生活，導致較難管教，但家防中心社工前往訪視，均有機會尋求協助，且王女就讀幼教科系畢業，卻放任丈夫凌虐幼子，導致身心遭嚴重傷害致死，並審酌兩夫妻否認犯行，將責任歸咎男童，各依凌虐兒童致死罪及故意對兒童遺棄致死等罪，判邱男徒刑15年、王女8年4月。

(中時 )