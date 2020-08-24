黃家古厝的牆上繪畫是國寶廟畫大師留下的真跡。（邱志偉服務處提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市永安區黃家古厝興建於19世紀末的，廳堂中還保存著國寶廟畫大師潘春源、潘麗水父子的繪畫真跡，不過，近來大廳出現漏水的狀況，讓黃家人擔心恐怕導致畫作損壞。民進黨立委邱志偉要求文化局先搶救，之後再做完整調查。

黃家人的後代、永安區漁會總幹事黃鶯表示，黃家古厝是高雄市政府列管的歷史建築，古厝中許多建材從大陸運抵台灣興建，見證台灣民眾遷移的歷史；古厝中廳堂左右兩側牆上分別有楷書、隸書、草書，及行書撰寫的4幅家訓，另外還有國寶廟畫大師潘春源繪製的8幅畫作。

不過，隨著時間久遠及永安區高濕度、鹽分高侵蝕嚴重，牆上畫作逐漸斑駁，因此，在1962年，黃家人禮聘潘春源之子潘麗水修復畫作，為期長達8個月的時間仔細修復，如今，已經是重要的文化資產。

黃鶯說，雖然古厝是黃家人所有，但大家都已經有各自居住的地方，未來古厝完成修繕作業能開放遊客免費參觀，也是地方重要的觀光財。

邱志偉在會勘後，已經要求文化局在兩周內展開先期的搶救作業，先解決漏水的問題，後續再進行調查作業後再進行修繕，讓黃家古厝可以長遠保存。

文化部文化資產局古蹟聚落組長張祐創指出，漏水修繕是要緊急進行的作業，後續要進行建物及黃家歷史的完整調查，時間約1年，完成調查後再進行完整的修繕作業，文化局提出計畫文化部將補助8成的經費。

(中時 )