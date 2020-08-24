臺鹽綠能在台南、嘉義的「漁電共生」專區申請案接連過關後，該公司董事長陳啓昱 24日宣布，將於高雄市永安區啟動新階段的漁電共生計畫，規畫建置60公頃戶外型漁電專區，建置裝置容量40MW以上的太陽能案場，預計將能為高雄帶入20億以上的投資效益，協助高雄市打造永續發展的經濟模式。

陳啓昱表示，臺鹽綠能配合中央政策推動再生能源，並讓台灣朝亞洲綠能發展中心發展，不僅持續擴大光電規模，在綠能科技上也結合學界與技術單位不斷突破，成果亮眼，已於嘉義、台南共通過6件「漁電共生」專區案，將於年底陸續動工，還與資策會共同打造新形態的AIOT養殖數位分身系統，利用科技化的數據管理，協助傳統養殖邁向智慧養殖，並於台南北門區打造示範基地累積養殖關鍵數據。

陳啓昱指出，漁電共生利用魚塭土堤建置支架架高太陽能面板，達到一地多用的目的，此次開發的永安區，除看好上千公頃的養殖面積外，也因當地近年市場需求不均，漁民生計大受影響，期盼能以綠電資源扶植當地產業發展。該公司將導入嘉義與台南的成功經驗，以60公頃的專區從高雄開始，打造兼顧養殖權益與環境保護的「漁電共生」模式，共創業者、政府、漁民多贏。

陳啟昱認為，臺鹽綠能致力推動的漁電共生，強調「農漁為本，綠能加值」，以本土養殖漁業為出發點，不只聚焦於綠電，更專注於漁業結合智慧科技養殖的發展，將以光電資源協助漁業軟、硬體升級，促進產業升級與轉型，期望高雄市政府能給予支持，以連結漁電資源，攜手打造「智慧綠能」城市。

(中時 )