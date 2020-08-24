大葉大學與屏東給力生技公司產學合作，開發含有蟲草素的新一代養生蟲草咖啡。（謝瓊雲攝）

內含蟲草素且低咖啡因，蟲草咖啡養生又提神。大葉大學藥用植物保健學系師生團隊，與生技公司產學合作，攜手研發新口味養生咖啡，並將關鍵技術的「蛹蟲草咖啡豆及其製備方法」取得專利，將進行量產上市。

藥保系主任梁志欽表示，現代人習慣喝咖啡，台灣咖啡市場總產值1年高達700百億，大葉大學長期投入北蟲草研究，受到屏東縣給力生物科技有限公司負責人周茂陽的青睞，雙方攜手共同執行屏東縣SBIR計畫（小型企業創新研發計畫），讓保健和生活飲食兼顧、一舉兩得。

梁志欽說，市售蟲草咖啡多數是直接將蟲草產品混合咖啡豆，但他帶領學生歐晉豪所研發的蟲草咖啡，是將咖啡豆作為培養基，運用北蟲草菌種進行最佳發酵，搭配獨家配方烘焙，再製作成濾掛式咖啡包販售。其中，以五株北蟲草菌株做實驗，再篩選出蟲草素與腺苷含量最高的。

蟲草咖啡喝起來帶有果香與花香味，師生在研發過程也發現，發酵時間愈長，咖啡豆中的蟲草素與腺苷含量會變愈多，咖啡因、綠原酸等含量則會減少，因此有低咖啡因的優點，綠原酸成分降低後，也減少澀感。

(中時 )