彰化縣衛生局日前因進行萬人血清抗體檢驗與指揮中心槓上，台大公衛學院原定25日發布檢驗結果，但卻突然喊卡，指揮中心指出，似乎是因為行政程序而延後。同時，對彰化縣衛生局動政風調查仍在繼續，預計還需要5天間進行。資深媒體人黃創夏分析後表示，難道這是白色巨塔的黑色幽默？

對於台大公衛學院發表彰化萬人血清調查結果突然喊卡，揮中心發言人莊人祥表示，中央也是經彰化衛生局長葉彥伯通知才得知，初步了解是因台大公衛的行政程序才延後，並呼籲台大公衛應出面說明延後發表的原因，同時也希望外界勿將此事與指揮中心做連結。

至於針對彰化縣衛生局動政風調查的部分，莊人祥也指出，第一階段調查已經完成，關於第二階段，調查針對衛生局執行方面的調查，還需要5天，至於這個階段做報告，將擇適當時機再做說明。對此，彰化縣政府則回應，靜候調查。

對此，黃創夏今(24日)在臉書上表示，檢驗結果「作業不及」，政風調查「再等五天」，「白色巨塔」的「黑色幽默」？

網友們也留言回應，「上週信誓旦旦的承諾，卻盼來的是再等5天，官箴盡失」、「台大公衛這樣真的不行，公信力會喪失，正確性馬上被質疑」、「兩造都有很大的想像空間」。

(中時新聞網)