美國在台協會今天發布新聞稿，美國在台協會高雄分處文化新聞組組長，由通曉10國語言的蔡南亭於2020年7月就任，他期待能透過教育及文化交流來促進美國與台灣人民之間的關係。

蔡南亭於2010年加入美國國務院。最近的職務為美國駐喬治亞提比里斯大使館文化官。在此之前，他曾在華盛頓特區的緊急應變中心擔任監督官及危機管理官。他也曾於美國駐菲律賓馬尼拉大使館擔任領事官，以及美國駐北京大使館擔任領事官及公共外交官。

在加入美國國國務院之前，蔡南亭曾在美國的公立及私立大學教授亞洲宗教學及哲學。他在斯沃斯莫爾學院取得歷史學士學位，並於哈佛大學取得神道學碩士學位，爾後在史丹佛大學取得宗教學博士學位。

美國在台協會表示，蔡南亭於舊金山出生，並在美國、英國及德國接受教育。他通曉華語、台語、德語、喬治亞語、法語、塔加路語及日語，他曾學過文言文、希臘文及拉丁文。他與夫人莊惠琦育有兩個小孩。他們喜歡旅遊、路邊小吃，及探索世界豐富的自然與文化遺產。

(中時 )