美股從今年3月低點以來觸底反彈，甚至標普500指數在上周創下歷史新高紀錄，等同收復今年股災以來跌勢，但這也讓原本在3月股災大幅獲利的空頭賠光驚人獲利，近來美股空單部位也創下15年新低。

據《金融時報》報導，高盛數據指出，今年8月初空單餘額(short interest)占整個標普500指數中位數股票比重，降為1.8%，創下高盛自2004年開始追蹤該指標的新低紀錄。若依照今年初的數據比較，當時占整個標普500指數的2%，過去該指標平均值為2.4%。

金融數據分析公司S3 Partners表示，今年美股在2月19日寫下歷史高點後，一路崩跌至3月低點，空軍帳面獲利為3750億美元(約11兆元新台幣)，相當驚人。但隨著美股觸底反彈，空頭所持有的部位按市值計價(mark to market) 損失達3835億美元，不僅是吐回獲利，甚至是虧損。

若以標普500指數來看，以亞馬遜、蘋果、臉書讓空頭損失極大。S3 Partners數據顯示，從2月以來亞馬遜股價大漲51%，做空者帳面損失46億美元；做空臉書則是帳面損失16億美元；做空蘋果則是帳面損失40億美元。但這都不比上做空特斯拉，帳面損失高達138億美元。

特斯拉至今仍未被選入標普500指數成分股，但先前公布最新一季財報顯示，遠優於市場預期，並創下連續4個季度實現盈利，達到列入標普500指數的門檻。就待道瓊標普公司的委員會討論，何時以及如何將特斯拉列入標普500指數成份股。

(中時新聞網)