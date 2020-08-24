何姓旅客向女友求婚成功。（華信提供）

全機旅客高喊嫁給他。（華信提供）

華信班機有旅客在機上求婚成功。（華信提供）

華信班機有旅客在機上求婚成功。（華信提供）

今天是七夕前一天，華信航空一架從台北飛往台東的班機上，一位旅客成功在一萬呎的高空中，成功向女友求婚成功。華信航空興奮表示，成功扮演鵲橋角色，在七夕幫旅客幸福圓夢，讓有情人終成眷屬。

「各位旅客午安，這裡是座艙長廣播，不知大家今天是為什麼而飛？是返鄉？為了工作？還是為幸福而飛呢？我們常常幻想童話般的浪漫故事能發生在自己身上，今天我們受委託要為機上某位貴賓圓夢。」

七夕情人節的前一天，華信AE393於24日下午2時25分，從台北飛往台東的飛機上，當空服員感性的廣播詞響起，何姓旅客捧著鮮花及求婚戒指，一邊唱著Marry Me，一邊走向女主角座位前跪下求婚。在全機旅客高喊嫁給他的如雷掌聲下，華信成功扮演鵲橋角色，在七夕幫旅客幸福圓夢，讓有情人終成眷屬。

何姓旅客與女友相戀3年，選擇情人節前夕在1萬呎高空向女友浪漫求婚，他說，因為在柬埔寨工作，與女友分隔兩地，常當空中飛人，所以想到在飛機上求婚，於是拜託華信機長和空姐幫我圓夢，藉著到台東旅遊的機會，在飛機上做出我人生最大的決定。

執行本趟浪漫飛行任務的機師蔡惠琮，代表華信航空致贈一架華信航空ATR72-600飛機模型給這對幸福的旅客，為準新人獻上最誠摯祝福，見證他們人生最美好的時刻。

(中時 )