大江(8436)下午舉行法說會，自動化新冠病毒檢疫設備QVS-96病毒掃描機已在台灣及美國取證，7月中下旬開始將在美國銷售，預期Q3底、Q4初取得歐洲CE。受到疫情影響，大江H1業績受到影響，大江發言人李東維經理指出，市場需求並未減少，公司歐美市場占比漸增，將成為未來營運動能。

被問及大江在美國的建廠進度，李東維說明，美國對於水的法規相當嚴謹，自建一個廠所花的時間恐怕會長達3年左右，目前的想法會是找一個已經營運的工廠買下來，除了可以減少時間成本外，也可以直接取得工廠客戶，在後疫情時代會是一個比較健康的做法。

大江生醫主要業務是為各大廠研發保健品、美容保養品及飲料有效添加物等，其經營模式以ODM為主。公司產品除在台灣銷售外，亦分銷至大陸、香港、東南亞、美國及歐洲等十幾個國家，其客戶群皆為知名保健食品廠、保養品廠、食品廠及指標性飲料廠等。

(時報資訊)