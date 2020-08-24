經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文（8462）今日受邀召開法說，預期單季營運已在第二季落底，對下半年營收成長樂觀看待。公司透露，「健身工廠」明年有望新展8～10家店、創下歷年最快紀錄，2025年全台達80家的目標有機會提前在2024年達陣。

柏文旗下有5個品牌，以「健身工廠」為經營拓展主力，截至7月底共有48處據點。其中北北基及高屏地區各13家、桃竹苗9家、雲嘉南7家、中彰投6家。財務長暨發言人繆尚志表示，健身工廠目前在高屏地區布局已大致完整，未來將聚焦中部及北部地區拓展。

繆尚志指出，與其他產業相比，連鎖會員制健身中心的會員人數、營運據點等競爭優勢可持續累積，逐步產生規模經濟效益。強調現階段呈現出的營運成果，主要是反映過去1～3年的布局成果，現在所做布局，也會影響未來1～3年的營運表現。

繆尚志表示，今年上半年營運雖受新冠肺炎疫情影響，但若台灣不再受到疫情的額外變數影響，則柏文單月營收已在4月落底、單季整體營收及獲利在第二季落底。而單月營收表現自5月起已逐月回升，對下半年營收成長有信心。

柏文上半年新展台南永華、台中水湳、桃園南崁、台北石牌等4處據點，本月預計開出彰化員林廠、最快9月底開出新竹西大廠。加計去年底開幕的台北健康、新北永和廠，8處都會型據點可望顯現後疫情時代的營運爆發力，對下半年營運帶來較顯著成長動能。

繆尚志表示，柏文第四季預計在新北及台南各開出1據點，對營運貢獻將在明年顯現。依據目前規畫，「健身工廠」規畫在2021～2025年合計新展27家，包括北北基15處、桃竹苗3處、中彰投6處、雲嘉南2處、高雄1處，以達成全台據點達80家的終極目標。

繆尚志指出，疫情雖使柏文營運受到影響，但相對也加速市場狀況洗牌。由於目前適合據點顯現，依據目前規畫展店速度來看，「健身工廠」明年有機會一舉新展8～10家店，創下歷年展店最快紀錄，使全台達80家店的終極目標有機會在2024年提前達陣。

(時報資訊)