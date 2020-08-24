俄羅斯和土耳其已經開始討論第2批S-400防空系統的條約細節，雖然尚未簽定最終銷售合約，但也幾乎確定土耳其會持續採購S-400，甚至是其他俄式裝備。

防衛部落格(Defense Blog)報導，俄羅斯國防出口總局局長亞歷山大·米赫耶夫( Alexander Mikheyev)週日對記者說，土耳其軍方已與俄方就第2批S-400防空系統討論銷售細節，是付款這類的執行層面，包括如何融資等等財務問題

S-400系統，北約稱為SA-21咆哮者(Growler, 這與美軍電戰機EA-18G同名，因此不常使用)，是俄羅斯21世紀研發的長程防空飛彈，具有400公里的攔截範圍，雷達系統可追蹤200處目標，土耳其相當看重長程防空實力，於是在2015年開始與俄羅斯洽談，其中美國與北約多次勸告，並提出美製愛國者飛彈的替代方案，但土耳其寧可得罪美國也要購買S-400，終於在2017年完成合約，2019年7月，首批S-400運抵土耳其。

之後的政治危機可能還未結束，土耳其是北約盟國，S-400系統與北約裝備是完全不能相容，要是強作整合，可能會有電子參數外洩的問題。

(中時新聞網)