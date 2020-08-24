俺達肉舖是日本全和牛燒肉料理為主，對於牛的熟成，分切及醬料都有不同於市場的獨家料理。（馮惠宜攝）

俺達肉舖是日本全和牛燒肉料理為主，對於牛的熟成，分切及醬料都有不同於市場的獨家料理。（馮惠宜攝）

俺達肉舖主廚鍾佳憲，靠愛吃和看影片自學，也獲得米其林新增2020年輕主廚獎。（馮惠宜攝）

「台北台中米其林指南2020」24日在台中國家歌劇院公布，這也是米其林首度納入台中美食，台中計有三家餐廳獲得一星：分別是鹽之華、火氣大 Forchetta，以及俺達的肉屋等三家餐廳，另俺達的肉屋主廚鍾佳憲更獲得2020年年輕主廚獎；另JL Studio則獲得二星的榮耀。

在台中摘星四家餐廳中，俺達肉舖異軍突起，它也可能是米其林到台灣之後，首家摘星的燒肉店，而其主廚年方30歲的鍾佳憲，也是米其林首度新增年輕主廚獎唯一獲獎人，銘傳大學休憩系畢業，因為爸媽曾開便當店，加上自己愛吃，就靠自學、看影片學廚藝26歲就到台中創業，當主持人宣佈他獲年輕主廚獎時，他坦言，很太驚訝！

有趣的是，鍾佳憲來自台北，26歲時會選擇台中創業，他說，台中下雨天比台北少，下雨會讓他煩燥，會選擇鍾佳憲也強調，會以平常心面對這份榮耀，未來還是會專注於對客人的服務，以及一向對食材的堅持。

俺達肉舖也是台中摘星4家餐廳中，唯一一非法餐套餐呈現的餐廳，位於公益路美食一級戰區的這家店，主要以全和牛特色燒肉為主要訴求，鎖定金字塔頂端客人，鍾佳憲自己進口和牛再做分切，依不同部位，有不同的分切方式，以及燒烤方式，甚至研發各種特色醬料，且全程由服務生協助炙烤。

(中時 )