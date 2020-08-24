葡萄王（1707)研發能再發光！該公司24日表示，今年成功在「日本東京創新天才發明展」及「2020年韓國WiC世界發明競賽」奪得4金的榮耀，總計自2015起至今，已獲得110面獎牌，對於葡萄王的國知名度拓展，大有助益。。

葡萄王表示，此次「日本東京創新天才發明展」共有來自俄羅斯、沙烏地阿拉伯、泰國、印尼、緬甸、日本等10多個國家，數百件作品競逐殊榮，葡萄王以兩件延緩老化作品參展，取得2金的好成績。

其中，針對最常見的老年性重力障礙，葡萄王生技以發酵技術培養猴頭菇菌絲體後，從其萃取猴頭素A（Erinacine A），其具有促進神經細胞分化，增生效果，能有效降低對低頻及中頻聲音的感受閾值（即聽得到聲音所需的最低分貝），可預防或改善老年性聽力退化潛力，以金牌獎得到大會肯定。

另一項專利「延緩老化之新穎性益生菌-GKK2」，則具抵抗胃酸及膽鹽溶解能力，使菌體能更穩定抵達腸道，且更能吸附於人體腸道上，服用GKK2三個月後能達到延緩老化、減少皮膚潰瘍、降低眼周發炎、降低脊椎彎曲等老化指數，且能進一步增進前肢抓力及改善學習記憶的效果，因此獲得大會金牌榮耀。

另外，「韓國WiC世界發明競賽」部份，葡萄王生技以「蟬花活性物質用於抑制及/或降低過敏反應之用途」及新穎益生菌「GKF3」二項專利，在數百件參賽作品中拿下大會2面金牌肯定。

葡萄王的蟬花菌絲體萃取物，證實具有抑制過敏功效之潛力價值，目前已開發成皮膚保濕凝膠及膠囊劑型的口服保健食品，且已登錄國際化妝品成分命名〈International Nomenclature of Cosmetic Ingredients, INCI〉，未來有機會往外敷跟寵物用途市場進軍。

另外，獲金獎的「GKF3」，此菌株是由新竹販售傳統醃製發酵高麗菜成功採集到新穎益生菌，經實驗證實在食用GKF3後，其腦中能大量提升逾200%的血清素與多巴胺，且在降低血液中發炎因子的效果十分顯著。在GKF3益生菌調節下，於腸道中可發揮功效，使血清素與多巴胺濃度達到加倍的效果，同時在結合多巴胺與血清素之雙重機制下達到穩定情緒，提升好心情的關鍵。

(工商 )