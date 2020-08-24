教育局今年起選定金山高中等10所學校，推動「新二代培力光榮計畫」。（許哲瑗攝）

新北市新住民人口全台最高，教育局今年起選定金山高中等10所學校，推動「新二代培力光榮計畫」，規畫特色課程推廣新住民文化，有的搭配在地海鮮烹調越南美食，有的拍攝短片介紹東南亞語言，盼展現新住民力量；市長侯友宜24日出席記者會表示，預計5年內在北海岸及東北角，共47校全數推動。

教育局表示，這次計畫選定緊臨海岸線的47所學校，共1000名新二代學生，佔整體學生的17％，與台灣科技大學、致理科技大學、國泰慈善基金會和新北市文化基金會合作，以產官學方式推動各式特色課程，今年度先在金山高中等10校率先開跑，盼透過計畫讓學生善用新二代優勢，結合興趣與技能認識家鄉。

教育局介紹，像是石門國小「皇冠小網紅」由小學生製播短片，以北海岸在地海鮮烹飪越南風味美食，推廣東南亞特色文化；萬里野柳國小與致理科大合作，推動越南親子共學，透過手作美食和歌謠舞蹈學習母語；石門老梅國小與台科大合作，運用AR剪輯影片，介紹母國文化和特色。

昨記者會邀集侯友宜、國泰基金會董事長錢復等人共同出席；全校新二代占比超過4成的雙溪牡丹國小，也由師生帶來小提琴演出，分享校內推動新住民課程成果，侯友宜也和學生合唱越南語版的「甜蜜蜜」，預祝計畫順利達標。

「小時候常因口音被調侃，透過課程找回自信！」雙溪高中越南新二代林潛隆說，媽媽不了解台灣教育，往往只有爸爸可以教他功課，小時候還曾因口音差異被同學調侃，上高中後透過校內新二代課程，慢慢學會媽媽的母語，認識家鄉特色料理，他才真正發現，「新住民身份不再是阻礙，而是與世界接軌的助力」。

(中時 )