8月21日，中藥企業片仔癀公佈2020年中報。今年1月-6月，片仔癀營收32.46億元(人民幣，下同)，同比成長12.16%；歸屬於上市公司股東的淨利潤8.65億元，同比成長15.84%。談及營收成長時，片仔癀強調，公司增加的2.03億元銷售收入中，化妝品、日化行業貢獻了1.50億元。

截至8月24日11時，片仔癀股價報208.02元/股，今年以來上漲已經超80%；最新市值1255.02億元，在A股中藥板塊中排名第二，與另一中藥龍頭股雲南白藥同屬千億市值俱樂部。

片仔癀成立於1999年12月，主要業務包括中成藥製造、醫藥流通，產品涵蓋肝病用藥、心血管用藥、感冒用藥、糖尿病用藥等領域。片仔癀系列是公司核心產品，包括片仔癀、片仔癀膠囊、復方片仔癀含片、復方片仔癀軟膏、復方片仔癀痔瘡膏等。

值得一提的是，和雲南白藥在中藥領域的稱號「南帝」相對，位於福建省漳州市的片仔癀，被戲稱為中藥界的「西毒」；再加上「東邪」東阿阿膠、「北丐」同仁堂，四家中藥企業被合稱為「中藥江湖」。

片仔癀生產的藥價格不菲，主導產品「片仔癀錠劑」的大陸市場管道零售價格目前為590元/粒。近年片仔癀的產品成本上升壓力，主要是因為藥品配方中麝香、蛇膽等原材料的價格持續上漲。

稀缺性導致漲價。根據相關規定，麝香、蛇膽的出售單位及數量需取得大陸林業主管部門行政許可，林業主管部門核准數量後，買賣雙方才根據供需情況協商價格。

據片仔癀介紹，天然麝香資源是最為緊缺的一類。近年來，天然麝香價格緩慢上升。二季報中，公司也提到，報告期內麝香價格略有上漲。

原材料的稀缺直接導致片仔癀多次上調產品價格。據不完全統計，自2005年至今，片仔癀已提價超過10次，大陸銷售價格、出口價格等均有上漲。

今年1月，單價已經不低的「片仔癀錠劑」再次提價，大陸市場通路零售價格上調至590元/粒，單粒零售價較此前上漲60元，供應價格相應上調約40元/粒；海外市場供應價格相應上調約5.80美元/粒。

天風證券研報曾分析稱，預計新價格實際交付時間有所延後，一季度提價效應並不充分，預計二季度開始提價效果顯現。

不過，雖然提價使得銷售收入增加，公司在第二季度內實現了近4億元的淨利潤，但片仔癀營收同比增速、歸母淨利潤同比增速等指標較第一季度卻出現了下滑。

公司此前披露二季度業績快報時，對於業績增速放緩，多家機構在研報中表示，疫情影響國內藥店客流量、海外疫情影響境外銷售等或許是原因。

國盛證券認為，部分經銷商集中進貨，疫情下消化庫存速度減緩可能對第二季度進貨有一定影響。西部證券研報稱，海外疫情在第二季度仍較嚴重，片仔癀境外銷售受到疫情影響，出口量增速可能放緩明顯。

(中時新聞網)