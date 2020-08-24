樂天桃猿隊今（24）日宣布與今年季中選秀挑選的第2、第3、第4、第8、第9輪新人達成加盟共識，包括投手林子崴、許峻暘，外野手林政華、林楷錡、蔡鎮宇的合約都已談妥。其中林子崴簽約金380萬元最高，另有一軍月薪7萬元，附帶70萬元激勵獎金等條件。

桃猿隊在7月20日季中選秀會第2輪指名的林子崴（與獅隊林子崴同名），一直是穀保家商的王牌先發投手，也是一名潛力十足的投手。第3輪挑選的是開南大學右投手許峻暘，他獲得簽約金312萬元、一軍月薪8萬元，附帶50萬元激勵獎金。猿隊牛棚戰力不足，對兩人相當期待。

第4輪指名的外野手林政華也稱得上攻守俱佳，他是以簽約金260萬元、一軍月薪7萬元的條件與桃猿球團達成加盟共識。

桃猿隊定加盟的新人。（樂天桃猿提供／廖德修台北傳真）

至於第8輪指名的外野手林楷錡是前味全龍隊投手林琨瑋之子，加盟條件是簽約金60萬元、一軍月薪7萬元，激勵獎金50萬元。第9輪指名的蔡鎮宇也是外野手，簽約金20萬元、一軍月薪7.5萬元，激勵獎金則是30萬元。

桃猿隊說，這5人近日都會辦理入團相關程序，而他們也很期待披上猿隊戰袍，儘快投入中職戰場，爭取好表現。尚未談妥的新人有首輪選中的馬傑森、第5輪左投手王志煊、第6輪捕手邱家慶、第7輪投手兼外野手何逸龍等4人。

(中時 )