攜手一輩子的「仙女鬼」！每當鬼月來臨，不免造成人心作祟，明明沒發生任何事，但總因為內心太過緊張，而發生人怕人的笑話。一名網友小林（化名）在痞客邦投稿分享，在餐廳裡遇見一對夫婦的「撞鬼」故事。

太太自行描述，先生早年學校剛畢業，為了多存積蓄，早上是一名朝九晚五的上班族，晚上則是一名計程車司機。在台北大街小巷直直走的計程車司機也有許多行規與禁忌，老鳥有句順口溜：傍晚怕載到窮鬼（霸王車）、十點怕載到酒鬼、凌晨怕遇到鬼。而最不想行經的道路，莫過於「辛亥隧道」，所以老司機前輩交代過，車上都要準備銀紙等等。

而太太當年是一名實驗室的學生（當時夫妻倆不認識），常常因為做實驗而忙到三更半夜，而人人害怕的辛亥隧道是她每天的必經之路。在某天晚上，她一樣為了趕實驗，不知不覺又到深夜，於是騎著老舊摩托車回租屋處，好巧不巧，老舊摩托車實在不爭氣，剛好拋錨在辛亥隧道內。

當時夜已深，辛亥隧道傳聞許多靈異事件，太太看著隧道內忽滅忽明的燈光透露出詭譎的氣氛，更使她毛骨悚然，但她只能碰碰運氣揮手攔計程車，但過了二十分鐘，始終沒有人停下車，著急的內心也哭紅了雙眼，哭到妝都花了。就在此時，終於有一台計程車停了下來，正當她準備開車門時，司機卻快速地搖下車窗，丟下一堆冥紙，加速離開，只留下一臉錯愕的她。

等她回過神來，除了失望外，她也決定步行離開辛亥隧道！走出隧道後，發現剛才那一台像她撒冥紙的計程車，已失速撞車停在路邊，這位司機抬頭看見她緩緩走來，連滾帶爬歇斯底里吼叫著：「我是好人，不要過來，不要過來！」正當她想解釋時，這位司機已驚嚇的昏過去，連在醫院，司機的情緒依然不穩定，一直大喊：「我看到鬼，我看到鬼」…。

故事未完待續，卻被先生一旁打斷，「拜託！你那天的裝扮跟花掉的妝，在隧道內，不嚇人嗎？」啊～這時小林才恍然大悟笑著說：「原來你就是那一位司機啊」，先生則一點尷尬點著頭。俗話說，「不是冤家不聚頭」這對夫妻的緣份還真是特別！先生碰到的不是鬼，而是攜手一輩子的女人。

(中時新聞網)