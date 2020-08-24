網友收到房東傳訊息道謝。(圖擷取自PTT)

現在安心旅遊補助正夯，前陣子許多國人更是報復性出遊，外島更是人滿為患。近日就有網友表示，他和朋友兩天一夜出遊，在退房前細心的將垃圾分類，廁所也保持乾淨，沒想到太整潔，退房後房東竟懷疑他是否有入住，並傳訊表示「謝謝您，房間整理的太乾淨了。」

原PO在PTT上以「各位退房會整理嗎？」為題表示，自己和朋友出遊，為期兩天一夜，在網路上訂了一間民宿，沒想到回到房間後他就在沙發上一覺到天亮，因此床的擺設都沒動，甚至連房東提供的水和咖啡也沒喝，他更在退房前把一般垃圾與資源回收垃圾分類，廁所也保持乾淨。

退房後他和朋友開心出遊，結果下午收到房東傳訊來道謝，表示原PO表房間整理的太乾淨，「謝謝您，房間整理的太乾淨了，都懷疑您沒有住了。」更說非常歡迎他下次再度蒞臨。原PO表示自己平常就有這些習慣，自己出去吃飯會把桌子擦乾淨、垃圾集中，是個不會將垃圾到處散落的「愛乾淨小尖兵。」

貼文一發網友們也各自分享經驗，「都會簡單用一下吧，這是禮貌」、「會啊，順便看有沒有自己的東西漏掉忘記帶走的」、「除了垃圾可以丟好，其他要弄成像用過的」、「這位房東也不吝感謝，能這樣互動很棒！」、更有網友幽默回覆「把棉被摺成豆腐干再退房。」

(中時新聞網)