全球人口走向高齡化、單身化、少子化、智能化，帶來「新生活紅利」商機。看準現代人對於年輕、快樂、健康與幸福的需求，更加迫切且強烈，投信業者推出聚焦遊戲電競、健康瘦身、寵物毛孩的基金，為台灣首創，更是鎖定新時代的投資機會。

第一金投信投資長唐祖蔭表示，過去30年，中產階級大量增加、財富累積，對消費的需要，帶來「人口紅利」；過去15年，資訊科技蓬勃發展，對網路、行動通訊的需要，帶來「技術紅利」。現在，社會不斷進步，人類更富裕、活更久，渴望永遠保持年輕，新的需要開始誕生，因此推出「年輕新生活傘型基金」。

例如：低頭打遊戲的人越來越多、街邊健身房家數越開越多、路上遛毛小孩的人也越來越多，代表新一波的「新生活紅利」已經成形，而且席捲老、中、青不同世代，讓背後潛藏的電競、瘦身、寵物三大年輕新生活商機，更加確定。

第一金全球eSports電競基金經理人陳世杰表示，全球電子遊戲玩家快速成長，今年預估將達27億人，占人口總數三分之一。除了玩家增長外，遊戲走向職業化，電競大賽串起觀眾、媒體、廣告、贊助商、周邊商品，帶動產值規模迅速升溫。

去年，全球電子遊戲規模約1,600億美元，比電影、音樂合計的640億美元產值，高出1.5倍，堪稱時下最夯的娛樂產業；預估到2023年，將進一步衝破2,000億美元，印證遊戲電競正成為世界潮流，而且是有賺頭的行業。

第一金全球Fitness健康瘦身基金經理人常李奕翰表示，現代人吃太好、動太少，造成肥胖人口大幅增加。WHO世界衛生組織預估，2025年將達到16億人，會引發心血管、糖尿病等各種健康問題，追求健康、瘦身，因此成為新時代顯學。

過去瘦身靠禁食，現在運用科學化方法，透過運動、飲食、醫療三管齊下，不僅達到減重目標，也維持體態、線條美麗。研究機構Global Wellness Institute預估，到2025年，全球運動、飲食控制、健康管理形成的商機，合計上看2.2兆美元。肥胖問題不是危機，而是商機。

第一金全球Pet毛小孩基金經理人許書豪表示，少子化、單身化、高齡化趨勢下，養寵物毛孩幾乎快超越養小孩，也顛覆新時代的家庭樣貌和生活型態。許多人把毛孩當作家人看待，讓牠們吃好、用好、穿好、過好，花錢完全不手軟。

現在，全球寵物數已超過5億隻，預估到2024年將達近6.7億隻。如以美國寵物每年平均花費約1,500億美元為估算基礎，一年潛在商機即上看5,000億～1兆美元，伴隨的寵物商機，將越來越可觀。

(工商 )