梁姓男子吸毒後殺母獲判無罪，外傳判決書內容已公開，但台灣高等法院再發澄清稿，指判決書尚在校對文字、製作判決正本階段，並未外流，但法官判決有參考法務部法醫研究所的鑑定結果。

高院表示，法務部法醫研究所在2018年11月21日出具解剖報告書及鑑定報告書，記載死亡經過研判及鑑定結果，之後也補充說明，「本案之行凶型態較屬服用大量甲基安非他命致甲基安非他命中毒精神喪失、瘋狂殺人之結果，若凶嫌在精神喪失狀態下，較無可能更換兇器或清潔兇器上之凶跡之行為模式」。

高院指出，合議庭依卷內證據，認定梁男在案發前一日及當日案發前，已有自言自語，幻象及與現實析離之狀況，案發時被告於住家語無倫次的咆哮、叫駡、踹門，於警員到場破門前之對峙一個半小時期間，仍處語無倫次、行為混亂情狀。

合議庭解釋，梁遭逮捕及至警局亦處亢奮無法對話情形，入看守所初期仍眼神渙散，無法陳述記憶案發經過，他入看守所一週，症狀即逐漸消失，進而認定他在案發時處於甲基安非他命及卡西酮類物質急性中毒引起的精神病症，再參酌法務部法醫研究所、台大醫院鑑定結果，為綜合判斷。

(中時 )