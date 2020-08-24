今年夏季最熱門的瓊斯盃因為疫情取消，取代登場的是31日開打的台灣夏季籃球挑戰賽，高雄九太科技隊對賽事非常看重，全隊帶到宜蘭烏石港進行沙灘訓練，球員在沙灘上盡露好身材，現場許多人圍觀，驚呼訓練強度，也發送肌肉福利照給球迷，展現精壯訓練成果。九太科技董事長沈會承祭出高額獎金，總教練劉嘉發期盼球隊能打進冠軍戰。

在烏石港沙灘進行訓練，是九太首次移師沙灘進行新型態體能訓練，訓練由體能教練翁健愷規畫，設計許多趣味活動，像是沙灘追逐、分組跳遠、撲接網球、決勝搶攤、奔跑格子等活動。其中最特殊的是撲接網球訓練，球員們必須在極短的時間內，判斷教練會將球扔往哪側，然後自溼軟的沙灘中躍起接球，訓練平衡及敏捷性。

九太科技隊訓練過程在海邊引起圍觀，許多衝浪客及遊客都看著球隊訓練興致盎然，驚呼連連。劉嘉發表示：「整個活動讓球員體能獲得提升，訓練在遊戲中完成，球員們都很開心，展現出季後訓練的成果，陽光、沙灘、海水也符合夏季賽的氛圍。」

今年季後自台灣啤酒隊轉到九太科技隊的吳曉謹，生平第1次去烏石港，也是第1次在沙灘訓練，他談起訓練過程：「因為沙子是軟的，所以更花體能在平衡和出力，覺得最好玩的活動是『奔跑格子』，撲接網球也是極為考驗反應力。」

今年因為新冠疫情的關係，瓊斯盃無法舉辦，沈會承非常重視台灣夏季籃球挑戰賽，提供九太冠軍30萬元、亞軍15萬元的激勵獎金，鼓勵球員在賽事中努力表現，在籃球旱季為球迷提供最精彩的比賽。

(中時 )