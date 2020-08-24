林予晞代言「2020 MOD微電影暨金片子創作大賽」，除了為形象廣告撰寫引起廣大迴響的影片獨白，她更表示：「我們經常思考如何開啟對話空間，『Less talking, more doing.』（少說多做）的實踐態度，給人決心要打造新氣象的氣魄，也反映台北這座城市的瞬息萬變，從來不會令人詞窮，讓我印象深刻！」也因此機緣，林予晞透露開辦「女子攝影私塾」的決心：「雖然不曉得什麼時候才能達成這個夢想，但我很想鼓勵更多女孩投入技術及勞動市場，肯定自己、相信自己。」

今年創作大賽鼓勵投件者於15分鐘內的片長發揮創意，林予晞說：「我很欣賞不被資金、器材或各種外在條件困住腳步的創作，能引起共感、取得巧妙平衡的作品是很吸引人的。」身為演員和攝影師，她以創作者的身份熱情向參賽者們呼喊：「關注自己每個階段擁有的獨特性，絕對會是一生用不盡的寶藏！」該活動收件進入最終倒數階段，並於9月1日截止報名。

(中時 )