高雄市岡山警分局永安分駐所警員蔡濟德日前受理一件無名男屍卡消波塊案，儘管遺體經海水浸泡，無法辨識五官。警方抽絲剝繭，透過彌陀海邊的一部機車，以車追人，循線找到家屬，令家屬相當感激涕零。

警方表示，於今年6月18日在中油液化天然氣廠南側海堤1公里處發現這具屍體，四肢僅剩白骨，無法採集指紋比對，也無衣物、飾品等物品，僅剩大腿及上背刺青，可供模糊辨識。遺體經橋頭地檢署檢察官指示，以無名屍體暫存於市立殯儀館，辦理公告協尋。

警方經過1個多月的調查，比對失蹤人口檔案、洋流等資料，交叉分析比對上百筆資料，並查詢堤岸沿海附近久停車輛，於彌陀沿海發現一部機車，久未騎乘。警方於是聯絡家屬，到分駐所協助調查。

家屬王姓男子告訴警方，弟弟失蹤當天，通訊軟體幾乎已無跟好友聯絡，數日前曾聽聞好友說，弟弟心情低落想尋短，深怕憾事發生。經警員蔡濟德通知王男至市立殯儀館指認，王男當場流淚，認為遺體就是他的弟弟，因為刺青圖樣跟他相同。

經家屬與無名屍做DNA親緣關係比對，確認無名屍為王男的家人，並報請橋頭地檢署原相驗股檢察官，依法醫研究所的親緣鑑定書，開具相驗屍體證明書，由家屬持證明書到市立殯葬所領回遺體。

家屬再三向員警致謝，總算可以讓弟弟不再是無主孤魂，可以落葉歸根，也了卻一件心事。

(中時 )