◎米其林認證 盧秀燕：台中美食飄香國際

《2020台北台中米其林指南》24日出爐，台中四家餐廳登金榜 ，「JL Studio」喜摘二星，「鹽之華」、「Forchetta」、「俺達的肉屋」拿下一星，市長盧秀燕接獲喜訊後表示，4家餐廳除了在台中受到肯定，能獲米其林摘星肯定，代表台中美食征服國際胃蕾，恭喜得獎店家，為台中爭光。

◎126邊緣人好怨 藝FUN券2.0抽籤方式引關注

文化部日前推出數位藝FUN券（藝FUN券1.0），因抽籤方式，讓身分證、居留證尾數為「1、2、6」的登記民眾慘淪「國家級邊緣人」。隨紙本藝FUN券（藝FUN券2.0）將於9月8日公開抽出限量得主，文化部此回會採取什麼樣的抽籤方式，格外引人關注。

◎陸生全面解禁 教育部：即起開放申請來台

陸生終於可以來了！教育部今天宣布，即日起開放19個國家／地區以外之新生（含先修華語之外交部台灣獎學金受獎生），以及大陸學位生來台就學，此次開放預估將約有1萬名境外學位生可申請入境。

◎七夕到、疫情減產 北市玫瑰花價漲4成

明天就是七夕情人節，市場花卉需求增加，加上疫情後花卉減產，台北花卉市場批發行情走高，8月花卉每把均價較7月上漲18％，情人節贈花首選的玫瑰花，8月均價較上月大漲近4成，8月21日均價更創下今年3月疫情爆發以來最高，台北花卉產銷公司預估，七夕過後市場需求減少，9月起花卉行情將走低回穩。

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