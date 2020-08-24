米其林公布獲選餐廳名單，其中有五間屬於五星級飯店餐廳，其餘都是街邊店型態，若以區域來分，台北市中山區有11間最多，大安區8間次之，若以商圈來看，大直的樂群三路共有四間餐廳入選，合計共拿下了七顆星。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，米其林餐廳不僅菜餚具備國際水準，餐廳裝潢動線規劃等也要有一定品質，格局大而闊氣，或氛圍深具特色，包括三星的頤宮、二星的請客樓，一星的IMPROMPTU BY PAUL LEE天香樓等都屬於五星飯店，有足夠的硬體和服務水準做後盾。

台北市大直的樂群三路是米其林餐廳最密集的路段，Raw、態芮、祥雲龍吟和教父牛排都集中在大直樂群三路，鄰近內科園區、美麗華百貨，商業密度高，企業高階商務聚餐多，加上區域多為單價上百萬、總價2億的豪宅聚落，頗能支撐高價米其林餐廳的消費需求。此外，晶華和晴光商圈過去則有日本觀光客源，因此是不少道地日式料理聚集地。

台中米其林餐廳主要分布在七期、五期和單元二重劃區，台灣房屋七期惠文特許加盟店店東陳裕方表示，台中知名餐廳多集中在公益路跟大墩路口，但土地飽和，旗艦型餐廳則往單元二重劃區，公益路跟益豐路口發展，二星的JL Studio雖處二樓但面積大，餐廳規劃大氣，較容易打造國際化格局。

單元二土地低建蔽率、容積率，位在七期新市政旁，是新興的豪宅聚落，位於七期的鹽之華Forchetta，也都屬豪宅區，足以支撐優質的高價餐廳消費。

(工商 )