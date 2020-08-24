近年由於氣候多變，為因應緊急重大的災害發生，更有效執行應變搶救及善後處理，強化災害預防及整備措施，農委會林務局24日辦理「109年度國有林土砂災害應變演練」，為配合政府防疫措施，今年度採視訊會議方式進行應變演練，經過多次情境想定討論與模擬預演，今天進行正式演練與檢討，除強化同仁應變能力外，並結合本局轄下各林區管理處等進行演練，建立本轄內各相關單位對重大災害發生時之聯繫及應變能力，以期能快速及時處理災害。

今年演練由林務局副局長廖一光主持，因應防疫需求於林務局與轄下8個林區管理處辦理視訊連線進行土砂災害應變演練，想定於各林區管理處轄區內發生堰塞湖等大規模土砂災害後，考驗各林區管理處在查證通報、緊急調查與監測，以及堰塞湖形成後遭遇地震、豪雨及颱風的緊急應變能力及知識，同時強化與業務相關單位在聯合處置以及縱橫向聯繫作業，並利用隨機抽籤、下達災害狀況即席問答方式進行，不僅提高應變演練之靈活度，降低傳統念稿方式之枯燥，亦考驗各單位應變能力。

廖一光表示，因應極端氣候及台灣的地質環境，建立健全的防災機制是政府重要的工作。自莫拉克颱風後，林務局即率先建立堰塞湖應變標準作業程序，並透過滾動檢討修正，讓第一線同仁能快速掌握災害資訊，進行防救工作；面對未來不可測的天災，盼透過各類演練過程，精進防災整備及應變能力。

(工商 )