台股7月飆漲逾千點，站穩「萬二」，外資續匯入，本土法人及散戶還是衝衝衝，根據中央銀行公布的7月M1B及M2年增率，雙雙上揚至10.3％及5.89％，分別來到近10年半及近5年新高，尤其代表散戶資金動能的證券劃撥存款餘額續增至2.49兆元、連續9個月創歷史新高紀錄，主要是台股發放現金股利效應。

7月M1B及M2年增率雙揚，央行官員說明，主要受到資金淨匯入，與放款與投資成長增加影響。依金管會統計，當月外資淨匯入9.34億美元，加上台股現金股利入帳的效應，股市資金動能續強，台股當月上漲1,043.16點，央行統計的集中市場月平均指數衝高至12,256點、創歷史新高，日平均成交值增至2,148億元的13年最高紀錄。

央行官員指出，包括外資、國內投信法人及自然人戶（散戶）均積極投入台股，其中代表自然人戶資金動能的證券劃撥存款，7月再增加1,483億元、為近22年半月最大，來到2.49兆元的歷史新高。

外匯存款7月也再創新高紀錄，央行官員說明，主要是企業外幣貨款收入，台商匯回及個人海外投資收益匯回，餘額來到6.45兆元、也是歷史最高，年增率達二位數的12.94％、史上最大年增幅。

累計今年1至7月M1B及M2平均年增率分別為8.17％及4.72％，日平均準備貨幣的平均年增率為7.52％。央行官員強調，這代表國內長期以來流動性佳，市場資金動能充沛，且國人對經濟面具信心，加上台股基本面穩定，現金股利殖利率高，吸引外資及內資青睞，交易持續活絡。

(工商 )