精準篩檢反遭綠「圍攻」 「為民服務」先搞懂政治ABC?!

彰化衛生局超前部署，針對居家檢疫無症狀者做採檢，進行4個多月完成約1500件，總計450萬元。但是意外抓出新冠肺炎無症狀感染者，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令啟動政風調查，且彰化縣衛生局長葉彥伯更慘遭網軍及民進黨立委圍剿。對此，台北市議員戴錫欽在政論節目中則替葉彥伯抱不平，「我們三倍券花了多少錢，光是成本就花了20幾億，更何況彰化這樣做有違反中央的任何SOP，或者牴觸法令？」

戴錫欽在政論節目「新聞深喉嚨」中說，葉彥伯是一名長期擔任跨越藍綠的防疫老兵、公衛專家，照理說他是最沒有顏色的，可是這事情一發生，甚至誇張的被影射跟公衛學院教授關係、影射篩檢協會，還有前立委說黨國買辦...，有需要這樣嗎？對一名長期在地方服務的公衛博士，這兩天變得這麼不堪了嗎？

戴錫欽直言，說真的，這篩檢的案例裡面，不管他是四個月或六個月，基本上就像局長所說的，不過呼應中央的超前部署，比中央多做了一點，而這中央的多做一點，真的犯了什麼滔天大罪嗎？對於防疫成果沒又幫助嗎？如果這少年不是因為他們篩檢陽性，雖然過了14天，可能感染力下降，可是阿中部長等人敢保證他沒任何感染力嗎？

另外，戴錫欽也說，彰化說實在話，過去這幾個月有通報給中央，但可能內容不詳細，導致中央不了解，但假設以彰化縣這標準來算450萬的話 ，23縣市做下來約1億，「我們三倍券花了多少錢？光是成本就花了20幾億，更何況這樣做有違反中央的任何SOP，或者牴觸法令？」

(中時新聞網)