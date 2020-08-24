開學將至，近期有不少家長反應藥局買不到實名制兒童口罩，中央流行疫情指揮中心今天表示，即日起至8月26日開放民眾上eMask網站上登記預購八歲以下幼幼與小童口罩，每位兒童14天可購買10片，最快8月31日起可領取口罩，趕上開學季。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，兒童口罩產能有限，但目前已請經濟部協調廠商增產，優先供政府徵用，並增加每周配送兒童口罩至藥局、超商的數量，提醒民眾可多加利用eMask網站登記8歲以下小童與幼幼口罩，至於8歲以上的中大童，仍然要在藥局進行實名制購買。

(中時 )