開學前趕買小童口罩 指揮中心：把握這3天 18:382020/08/24 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心今表示，即日起至8月26日開放民眾上網登記預購小童口罩。(圖/吳建輝攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 開學將至，近期有不少家長反應藥局買不到實名制兒童口罩，中央流行疫情指揮中心今天表示，即日起至8月26日開放民眾上eMask網站上登記預購八歲以下幼幼與小童口罩，每位兒童14天可購買10片，最快8月31日起可領取口罩，趕上開學季。 指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，兒童口罩產能有限，但目前已請經濟部協調廠商增產，優先供政府徵用，並增加每周配送兒童口罩至藥局、超商的數量，提醒民眾可多加利用eMask網站登記8歲以下小童與幼幼口罩，至於8歲以上的中大童，仍然要在藥局進行實名制購買。 (中時 ) #口罩 #兒童 #藥局 #登記 #指揮中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 全國首例！不戴口罩台南開罰 挨罰的人是市長 11:112020/08/24 生活 新聞早班車》自費用藥難把關 看中醫心驚驚 06:312020/08/24 政治 米其林認證 盧秀燕：台中美食飄香國際 17:282020/08/24 生活 夏戀嘉年華將登場 縣府防疫不敢馬虎 13:122020/08/24 寶島 駁斥喊卡與指揮中心有關 陳時中：彰化萬人血清應該公布 11:222020/08/24 生活 逛藥局驚見中衛口罩沒人買 她搶2盒下一秒悲劇 16:072020/08/24 生活 藝FUN券2.0 連嬰兒都能領 15:122020/08/24 生活 公衛學者籲縮短居檢時間 指揮中心批危險 04:102020/08/24 生活新聞 彰化萬人血清調查結果喊卡 陳秀熙：與指揮中心無關 16:342020/08/24 生活 無薪假人數微升 製造業7成仍占大宗 12:112020/08/24 財經 生活熱門新聞 鬼門開！今年好兄弟特兇 命理師示警3生肖少出門「恐被抓交替」 - 生活 周三起3天全台有雨 彭啟明揭下個颱風生成時間 - 生活 鬼月8種水果別亂拜 命理師：反會惹到好兄弟 - 生活 逛藥局驚見中衛口罩沒人買 她搶2盒下一秒悲劇 - 生活 女友全家失業他月給10K孝親費 準岳母一句話讓他想分手 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。